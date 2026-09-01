Немецкое правительство считает Россию причастной к попыткам атаки с использованием беспилотника в аэропорту Лейпцига 4 августа. К такому выводу пришли германские органы безопасности вместе с европейскими партнерами.

Об этом заявили министр внутренних дел Германии Александер Добриндт и министр иностранных дел Иоганн Вадефуль на совместной пресс-конференции, сообщает Tagesschau.

Причастность России

По словам Добриндта, полученные германской стороной данные четко указывают на причастность России. На месте инцидента правоохранители обнаружили беспилотник, взрывчатку и детонирующие технологии, характерные для других российских гибридных операций и войны РФ против Украины.

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Добриндт подчеркнул, что сочетание использованных технологий и отдельных элементов операции свидетельствует о профессиональном уровне ее подготовки. Планирование и реализация атаки нуждались в значительных технических знаниях. В то же время, непосредственное выполнение диверсии, по оценке немецких спецслужб, относилось к сфере деятельности агентов низшего уровня.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин исходит из того, что Россия может осуществить против Германии и новые подобные атаки. Хотя Германия формально не находится в состоянии войны с Россией, Москва рассматривает страну как военный объект.

– Наше послание руководству России четкое: мы не позволим атакам России разделить или запугать нашу социальную сплоченность, – подчеркнул Вадефуль.

По его словам, Берлин продолжит поддерживать Украину и будет одновременно усиливать собственную обороноспособность.

Какие меры Германия вводит против РФ

В ответ на попытку атаки немецкое правительство объявило о ряде мер по России.

В частности:

генеральное консульство РФ в Бонне закроют с 18 сентября;

российского посла вызовут в МИД Германии;

контракт на строительство Российского дома в Берлине будет расторгнут;

контроль за въездом граждан России в Германию усилят;

Берлин усилит давление на российский “теневой флот”;

Германия будет выступать в ЕС за введение санкций против других российских чиновников, которые считаются ответственными за операцию.

После закрытия генконсульства в Бонне, российское посольство в Берлине останется единственным дипломатическим представительством РФ в Германии.

Отдельно Вадефуль заявил, что Российский дом в Берлине немецкая сторона считает одним из центров российской разведывательной деятельности в стране.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти меры антироссийскими и заявила, что Россия готовит ответ. В то же время в Германии отмечают, что меры против РФ будут координироваться с партнерами по ЕС и НАТО.

Поддержка НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что блок полностью солидарен с Германией после российской гибридной атаки в Лейпциге 4 августа.

— Доказательства бесспорны. И я приветствую ответные мероприятия, объявленные Германией. НАТО будет продолжать усиливать нашу способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы – включая злонамеренные действия, подобные тем, что мы видели в Лейпциге и в других частях Альянса, — подчеркнул Марк Рютте.

Что известно о дроне в аэропорту Лейпцига

Вечером 4 августа на территории аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Неподалеку находились несколько украинских грузовых самолетов. Аэропорт имеет важное значение для логистики и поставок военной помощи Украине.

На борту украинского Ан-124, рядом с которым в Лейпциге обнаружили дрон со взрывчаткой, были загружены боеприпасы.

25 августа стало известно, что следователи обнаружили третий дрон со взрывчаткой гексогеном возле аэропорта Лейпцига, что свидетельствует о планировании более масштабной атаки на украинский самолет, чем считалось ранее.

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