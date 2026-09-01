Германия считает РФ причастной к попытке атаки в аэропорту Лейпцига 4 августа
- Германия заявила о причастности России к попытке атаки в аэропорту Лейпцига.
- На месте был обнаружен беспилотник со взрывчаткой и технологиями, которые Берлин связывает с другими российскими гибридными операциями.
- Германия ожидает возможные новые атаки РФ.
Немецкое правительство считает Россию причастной к попыткам атаки с использованием беспилотника в аэропорту Лейпцига 4 августа. К такому выводу пришли германские органы безопасности вместе с европейскими партнерами.
Об этом заявили министр внутренних дел Германии Александер Добриндт и министр иностранных дел Иоганн Вадефуль на совместной пресс-конференции, сообщает Tagesschau.
Причастность России
По словам Добриндта, полученные германской стороной данные четко указывают на причастность России. На месте инцидента правоохранители обнаружили беспилотник, взрывчатку и детонирующие технологии, характерные для других российских гибридных операций и войны РФ против Украины.
Добриндт подчеркнул, что сочетание использованных технологий и отдельных элементов операции свидетельствует о профессиональном уровне ее подготовки. Планирование и реализация атаки нуждались в значительных технических знаниях. В то же время, непосредственное выполнение диверсии, по оценке немецких спецслужб, относилось к сфере деятельности агентов низшего уровня.
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин исходит из того, что Россия может осуществить против Германии и новые подобные атаки. Хотя Германия формально не находится в состоянии войны с Россией, Москва рассматривает страну как военный объект.
– Наше послание руководству России четкое: мы не позволим атакам России разделить или запугать нашу социальную сплоченность, – подчеркнул Вадефуль.
По его словам, Берлин продолжит поддерживать Украину и будет одновременно усиливать собственную обороноспособность.
Какие меры Германия вводит против РФ
В ответ на попытку атаки немецкое правительство объявило о ряде мер по России.
В частности:
- генеральное консульство РФ в Бонне закроют с 18 сентября;
- российского посла вызовут в МИД Германии;
- контракт на строительство Российского дома в Берлине будет расторгнут;
- контроль за въездом граждан России в Германию усилят;
- Берлин усилит давление на российский “теневой флот”;
- Германия будет выступать в ЕС за введение санкций против других российских чиновников, которые считаются ответственными за операцию.
После закрытия генконсульства в Бонне, российское посольство в Берлине останется единственным дипломатическим представительством РФ в Германии.
Отдельно Вадефуль заявил, что Российский дом в Берлине немецкая сторона считает одним из центров российской разведывательной деятельности в стране.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти меры антироссийскими и заявила, что Россия готовит ответ. В то же время в Германии отмечают, что меры против РФ будут координироваться с партнерами по ЕС и НАТО.
Поддержка НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что блок полностью солидарен с Германией после российской гибридной атаки в Лейпциге 4 августа.
— Доказательства бесспорны. И я приветствую ответные мероприятия, объявленные Германией. НАТО будет продолжать усиливать нашу способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы – включая злонамеренные действия, подобные тем, что мы видели в Лейпциге и в других частях Альянса, — подчеркнул Марк Рютте.
Что известно о дроне в аэропорту Лейпцига
Вечером 4 августа на территории аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Неподалеку находились несколько украинских грузовых самолетов. Аэропорт имеет важное значение для логистики и поставок военной помощи Украине.
На борту украинского Ан-124, рядом с которым в Лейпциге обнаружили дрон со взрывчаткой, были загружены боеприпасы.
25 августа стало известно, что следователи обнаружили третий дрон со взрывчаткой гексогеном возле аэропорта Лейпцига, что свидетельствует о планировании более масштабной атаки на украинский самолет, чем считалось ранее.