Україна передала Росії пропозицію про припинення вогню, яка стосувалася не лише повітряних ударів, а й бойових дій на фронті. Її довели до глави Кремля Володимира Путіна, проте російська сторона не відповіла.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив у коментарі Суспільному.

Пропозиція про припинення вогню 5-8 вересня: що відомо

За словами Буданова, українська сторона запропонувала Росії припинити вогонь. Пропозиція передбачала не лише зупинення ударів по Україні, а й припинення бойових дій на лінії фронту.

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Її передали російській стороні та довели безпосередньо до Путіна. Водночас відповіді Москва не надала.

— Дрони летять — ви все бачили, — зазначив Буданов, коментуючи реакцію Росії.

У Головному управлінні комунікацій ЗСУ заявили, що Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання, оскільки російські війська не припинили ударів по Україні.

У ЗСУ наголосили, що режим припинення вогню не може діяти в односторонньому чи несиметричному порядку, оскільки це створюватиме небезпеку для українських військовослужбовців. Тому завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.

Перед цим джерело в Офісі президента повідомляло журналістам, що українські військові не отримували вказівок припиняти бойові дії на лінії фронту.

Водночас джерела в Конгресі США заявляли про домовленість щодо триденного перемир’я з 5 до 8 вересня, однак не уточнювали, як саме воно мало діяти.

Візит Віткоффа і Кушнера та можливе припинення ударів

Питання припинення вогню також обговорювалося перед запланованими поїздками представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії та України.

Американська сторона окремо обговорювала з Києвом і Москвою можливість припинення повітряних ударів на час дипломатичних контактів.

4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Віткофф і Кушнер мають відвідати Москву, а 6 вересня — прибути до Києва. Українська сторона, за його словами, готова не завдавати повітряних ударів на час перебування американських переговорників у Росії та очікує дзеркальної тиші з боку РФ під час їхньої поїздки до України.

Водночас згодом ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер розглядають альтернативні варіанти запланованого візиту до Києва через безпекові ризики та залякування з боку Росії.

Зрештою 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер таки приїхали з візитом до Москви.

РФ тим часом демонстративно вдарила по аеропортах Київ та Бориспіль. Президент Володимир Зеленський припускає, що це такі дії Росії є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в одному з цих аеропортів.

Джерело : Суспільне

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