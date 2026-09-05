Вже затверджений план дипломатичних заходів у Києві за участі американської команди. Українська сторона чекає на спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера до Києва

– Щойно говорили з представниками президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі, – сказав він.

За словами Зеленського, відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві. Водночас українська сторона розраховує, що натомість росіяни не атакуватимуть Київ протягом цих трьох діб.

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Як зазначив президент, він заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про ситуацію на фронті, динаміку загроз у повітряному просторі України, кроки та активні оборонні операції.

Президент подякував кожному воїну за ефективний захист позицій України. На його думку, на дипломатичному треку дії України мають бути так само на 100% сильними та ефективними.

Як стверджує Зеленський, уже затверджений план дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Президент заявив, що Київ готовий до змістовної розмови.

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