Лише позитивні новини про президента США: Білий дім запустив на своєму YouTube-каналі Trump TV
- Білий дім запустив TRUMP TV: The Essentials Station — цілодобову трансляцію на своєму YouTube-каналі та офіційному застосунку з відео, заявами й виступами Дональда Трампа.
- Запуск відбувся на тлі конфлікту адміністрації Трампа з CNN, MS NOW та Politico, чиїх журналістів не допустили до Білого дому після заяв президента про “fake news”.
Білий дім запустив на своєму YouTube-каналі цілодобову трансляцію Trump TV, присвячену заявам, виступам і відео за участю президента США Дональда Трампа.
Білий дім запустив на своєму YouTube-каналі Trump TV
Новий проєкт отримав назву TRUMP TV: The Essentials Station. У Білому домі заявили, що в ефірі цілодобово показуватимуть “найкращі відео та найважливіші моменти” за участю американського президента.
Запуск трансляції відбувся на тлі конфлікту адміністрації Трампа з низкою американських медіа. Раніше доступ до заходів у Білому домі обмежили для журналістів CNN, MS NOW та Politico. Трамп звинуватив ці медіа у поширенні “фейкових новин”.
Після цього FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News заявили, що не висвітлюватимуть заходи за участю президента. У спільній заяві телекомпанії наголосили, що адміністрація не повинна обмежувати роботу ЗМІ через незгоду з їхніми матеріалами.
Трамп у відповідь назвав медіа “загрозою демократії” та заявив, що не зобов’язаний надавати їм доступ до заходів Білого дому.
CNN, MS NOW і Politico також звернулися до федерального суду у Вашингтоні з вимогою відновити їхню акредитацію. У позові вони заявили про порушення гарантій Першої поправки до Конституції США.