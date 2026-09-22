Білий дім запустив на своєму YouTube-каналі цілодобову трансляцію Trump TV, присвячену заявам, виступам і відео за участю президента США Дональда Трампа.

Білий дім запустив на своєму YouTube-каналі Trump TV

Новий проєкт отримав назву TRUMP TV: The Essentials Station. У Білому домі заявили, що в ефірі цілодобово показуватимуть “найкращі відео та найважливіші моменти” за участю американського президента.

Запуск трансляції відбувся на тлі конфлікту адміністрації Трампа з низкою американських медіа. Раніше доступ до заходів у Білому домі обмежили для журналістів CNN, MS NOW та Politico. Трамп звинуватив ці медіа у поширенні “фейкових новин”.

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Після цього FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News заявили, що не висвітлюватимуть заходи за участю президента. У спільній заяві телекомпанії наголосили, що адміністрація не повинна обмежувати роботу ЗМІ через незгоду з їхніми матеріалами.

Трамп у відповідь назвав медіа “загрозою демократії” та заявив, що не зобов’язаний надавати їм доступ до заходів Білого дому.

CNN, MS NOW і Politico також звернулися до федерального суду у Вашингтоні з вимогою відновити їхню акредитацію. У позові вони заявили про порушення гарантій Першої поправки до Конституції США.

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