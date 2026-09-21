Основні телевізійні мережі США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News – оголосили про призупинення спільного висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа. Таким чином вони протестують проти обмеження доступу окремих медіа до Білого дому.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайтах телемереж.

Основні телемережі США не будуть висвітляти діяльність Трампа

У понеділок представники телевізійного пулу заявили, що домовилися тимчасово припинити спільне висвітлення діяльності Трампа.

Зараз дивляться

Рішення ухвалили після того, як президент заборонив доступ до Білого дому журналістам CNN, який входить до пулу, а також MS NOW та Politico. Трамп звинуватив ці медіа у поширенні нібито “фейкових новин”.

– Громадськість має життєвий інтерес в отриманні точної, незалежної інформації про свій уряд. Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність ЗМІ лише тому, що їй не подобається їхнє висвітлення подій, – йдеться у спільній заяві.

Представники телевізійного пулу по черзі подорожують із Трампом та висвітлюють його заходи у Білому домі.

Вони погоджуються передавати іншим представникам ЗМІ відеоматеріали, фотографії, аудіозаписи та цитати з таких подій.

Така система роботи у США існує майже століття – її започаткували за часів президентства Франкліна Рузвельта.

Журналісти пулу забезпечували прямі трансляції таких подій, як убивство президента Джона Кеннеді та терористичні атаки 11 вересня.

У понеділок за ротаційним принципом висвітлювати участь Трампа у Генеральній Асамблеї ООН мали журналісти CNN.

Інші учасники пулу заявили, що не замінятимуть CNN на цьому заході. Через це незалежні ЗМІ фактично втратили можливість отримувати прямі відеоматеріали про діяльність президента США в Нью-Йорку.

Нагадаємо, 19 вересня Дональд Трамп оголосив про негайну заборону доступу до Білого дому для журналістів CNN, MS NOW та Politico. Президент звинуватив ці медіа у поширенні фейкових новин.

Три видання, журналістам яких заборонили вхід до Білого дому, заявили про намір подати позов проти Дональда Трампа та трьох його провідних радників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.