У Великій Британії кількох чоловіків затримали за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибуховими речовинами, після “серйозного інциденту” поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують військові США.

Про це повідомляють Reuters та Sky News.

Інцидент біля авіабази RAF Fairford: що відомо

Після затримань у районі Велфорда оголосили надзвичайну ситуацію та евакуювали мешканців із низки будинків поблизу авіабази.

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На місце направили спеціалізовану військову групу з розмінування, яка перевіряє кілька транспортних засобів.

– Наразі у районі Велфорда проводиться евакуація низки об’єктів у зв’язку з оголошенням надзвичайної ситуації. Це сталося після затримання кількох чоловіків за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених Законом про вибухові речовини, – заявили у поліції Глостерширу.

За даними очевидця Reuters, озброєні поліцейські перекрили доступ до головних воріт RAF Fairford, а біля в’їздів розмістили спецтехніку. Жителів сусіднього села евакуювали до місцевого центру.

У районі також помітили близько 30 машин екстрених служб, серед яких автомобілі поліції, швидкої допомоги та пожежників.

Правоохоронці заявили, що наразі вважають ситуацію контрольованою.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем отримує оперативну інформацію про інцидент. В уряді наголосили, що не коментуватимуть деталі, поки триває розслідування.

Чому авіабаза RAF Fairford має значення для США

Британський уряд раніше дозволив Сполученим Штатам використовувати RAF Fairford для ударів по іранських ракетних об’єктах, пов’язаних з атаками на судна в Ормузькій протоці.

У липні Корпус вартових Ісламської революції Ірану попереджав, що бази, які використовуватимуться для таких ударів, Тегеран вважатиме законними цілями.

Речник ВПС США відмовився розкривати конкретні заходи безпеки на базі, однак заявив, що американські підрозділи у Великій Британії залишаються пильними та вживатимуть необхідних заходів для захисту військовослужбовців, цивільного персоналу та їхніх сімей.

Британська влада також раніше попереджала операторів критичної інфраструктури про ризики диверсій і кібератак з боку Росії. Москва заперечує причетність до гібридних атак на західні країни.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент США Дональд Трамп заявив про повне очищення Ормузької протоки від мін.

А вже 17 вересня Трамп вчергове заявив, що сподівається на завершення війни з Іраном та укладення угоди найближчим часом.

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