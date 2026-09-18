Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про підписання документа повідомили у пресслужбі Білого дому.

Трамп підписав закон Грема про санкції проти РФ

– У п’ятницю, 18 вересня, президент підписав Закон Ліндсі Грема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану 2026 року, який санкціонує та розширює передбачені законодавством санкції, мита й заборони щодо РФ, а також продовжує чинні санкції проти Ірану, – зазначається в повідомленні на сайті Білого дому.

Раніше цей документ був схвалений обома палатами Конгресу США: Сенатом та Палатою представників.

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Закон набуває чинності після підписання президентом США.

Володимир Зеленський про підписання закону Грема

На підписання закону вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував Дональду Трампу, сенаторам і членам Палати представників, які підтримали документа, та Сполученим Штатам.

– Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання РФ фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах, – наголосив Зеленський.

За його словами, покійний сенатор ніколи не мав сумнівів, що США мають силу для боротьби з диктаторами.

Президент назвав повноцінну реалізацію положень підписаного закону найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі Грема.

– А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир… Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість, – додав президент.

Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії: що передбачає

Законопроєкт розробили сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь, однак його співаторами стали десятки інших конгресменів.

Він був зареєстрований ще у квітні минулого року у відповідь на небажання РФ погодитися на деескалацію війни проти України.

Документ передбачає можливість для президента США запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії (нафту та газ), а також допомагають РФ обходити санкції.

Як пояснювали в Офісі президента України, йдеться в першу чергу про таких найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, як Індія, Туреччина та Китай.

Так, від початку 2026 року Китай імпортував 585 млн барелів російської нафти, Індія – 453 млн барелів, Туреччина – 44 млн барелів. До цього переліку можуть потрапити також Угорщина та Словаччина.

Виняток стосуватиметься країн, імпорт російського газу до яких за 12-місячний період становив менш ніж 15% від загального обсягу газового експорту РФ (за умови, що такі держави вжили заходів для скорочення закупівлі російських енергоносіїв).

Крім того, закон Грема передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту РФ, за допомогою якого агресор обходить обмеження на поставки енергоносіїв.

Документ передбачає і можливість підвищення мит до 500% на товари з Росії, що імпортуються до США (включно з нафтою і нафтопродуктами, природним газом, скрапленим природним газом, вугіллям).

Він також продовжує на п’ять років санкції проти Ірану у сферах енергетики та озброєнь.

Водночас закон дає Трампу свободу дій щодо впровадження санкцій, зокрема щодо того, які країни можуть зіткнутися з митами та які митні ставки можуть бути запроваджені. Крім того, президенту США надано право відмовитися від застосування тарифів за умови схвалення Конгресу.

Початкова редакція закону Грема передбачала можливість запровадження 500% тарифів щодо країн-імпортерів російської нафти та газу. Однак у погодженій президентом США версії тарифну ставку встановили на рівні 100%.

Крім того, вже після смерті Грема, до документа додали і санкції проти Ірану.

Голосування в Сенаті США документ пройшов наприкінці липня 2026 року, а Палата представників схвалила його 16 вересня.

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