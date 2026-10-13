Колишній спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог підтримав право Києва самостійно визначати цілі для ударів по Росії.

Про це Келлог заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Келлог заявив, що Україна повинна мати повну свободу для ударів по РФ

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог переконаний, що Україна не повинна мати обмежень на завдання ударів по російській території.

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Посилаючись на власний досвід участі у війні у В’єтнамі, він наголосив, що під час бойових дій противник не повинен мати територій, де може почуватися в безпеці.

На думку Келлога, оскільки Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру, Київ має право самостійно вирішувати, по яких цілях на території РФ завдавати ударів.

— Нехай українці роблять те, що в них дуже добре виходить… Росія не перемагає у війні, а лише затягує її, — заявив він.

Така позиція відрізняється від нещодавніх закликів Дональда Трампа припинити українські атаки на російські нафтопереробні заводи.

Як зазначає Bloomberg, удари по НПЗ стали одним із найефективніших інструментів України для послаблення джерел фінансування російської війни.

Келлог також прокоментував останні заяви Трампа, зокрема припущення про те, що Володимиру Зеленському варто розглянути можливість залишити президентську посаду.

Колишній спецпосланець назвав ці висловлювання «шумом» і висловив переконання, що нинішні розбіжності між лідерами не призведуть до повторення конфлікту, який стався в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

— Гадаю, тут йдеться про двох світових лідерів, які, по суті, чимось схожі між собою. Знаєте, вони обидва доволі вперті й завжди відверто висловлюють свою думку, — зазначив Келлог.

Він також вважає, що російський диктатор Володимир Путін діє з позиції слабкості, а не сили.

На підтвердження своєї позиції Келлог навів оцінки російських втрат особового складу, які становлять від 1,2 млн до 1,5 млн осіб.

— Риторика врешті-решт відійде на другий план… Подивіться на реальний стан справ на полі бою, — наголосив він.

Окремо Кіт Келлог прокоментував домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо повернення російського дизельного пального на світові ринки.

На його думку, ця угода не принесе Кремлю суттєвої вигоди та не матиме значного впливу на ситуацію на паливному ринку.

Келлог вважає, що Путін намагається використати політичну ситуацію у США напередодні проміжних виборів 3 листопада.

— Він намагається скористатися ситуацією з майбутніми виборами в США та президентом Трампом. І більшість людей розуміють справжню суть цього, — зазначив колишній спецпосланець.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизелю на американський та світовий ринки.

За словами президента США, Росія погодилася негайно поставити понад 300 тис. тонн дизельного пального, ще 500 тис. тонн протягом листопада та 1 млн тонн після цього.

Трамп також заявив про можливість подальших постачань ще 3 млн тонн російського дизелю.

Американський президент пояснив, що домовленість має допомогти знизити ціни на пальне, насамперед для фермерів, скотарів та водіїв вантажівок у США.

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