Суперечка між Дональдом Трампом і Джорджією Мелоні різко загострилася в п’ятницю, 19 червня, після того, як президент США заявив, що прем’єр-міністерка Італії “благала” його про спільне фото на саміті G7, який відбувся цього тижня.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Трамп заявив, що Мелоні “благала” про спільне фото

Під час телефонної розмови з італійськими ЗМІ в четвер увечері Трамп сказав, що Мелоні була “ймовірно рада, що я з нею поговорив. Я не був зобов’язаний цього робити”, додавши, що “вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною”.

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– Я б не став робити це фото, але мені стало її шкода, – сказав Трамп.

У відповідь Мелоні назвала слова Трампа “повністю вигаданими” у різкому відеозверненні в соціальних мережах, заявивши, що “Італія і я ніколи нікого не благаємо”.

Вона також додала, що була “приголомшена” висловлюваннями президента США.

Джорджія Мелоні додала, що “хоча це відбувається не вперше… шкода, що (Трамп. – Ред.) не демонструє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу”.

Лідери кілька разів зустрічалися під час триденного саміту G7 в Евіані.

Це були їхні перші особисті контакти після публічної суперечки у квітні, коли італійська прем’єр-міністерка назвала нападки Трампа на Папу Лева “неприйнятними”.

У відповідь американський президент заявив, що Мелоні “вже не та людина”, яку він колись знав.

Один з італійських дипломатів описав першу розмову Мелоні та Трампа віч-на-віч на полях вечері лідерів G7 у понеділок як “зустріч для прояснення ситуації”.

Під час одного із засідань G7 у вівторок президент Європейської ради Антоніу Кошта пожартував, що вони, схоже, “знову стали друзями”.

У відповідь Трамп сказав: “Мене покинули”, чим викликав сміх у Мелоні, яка відповіла: “Ні, вас не покинули”.

На підсумковій пресконференції G7 у середу Мелоні запевнила журналістів, що вважає, що її стосунки з Трампом “не змінилися”.

– Ми з Дональдом Трампом – двоє людей із досить сильними характерами, які захищають національні інтереси своїх країн. Нам не потрібно щось з’ясовувати, коли ми не погоджуємося з певних питань, тому що зрештою кожен із нас розуміє точку зору іншого, – сказала вона.

Інші члени італійського уряду також публічно виступили на захист прем’єр-міністерки.

Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні написав у X, що “той, хто атакує Джорджію Мелоні, атакує всіх нас”.

Водночас міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвав коментарі Трампа “серйозними та образливими для всієї Італії” і скасував свій запланований на неділю візит до США.

Міністр оборони Гвідо Крозетто також написав у X, що не може уявити Мелоні, яка просить когось про спільне фото, і висловив жаль через “брак стилю” з боку Трампа.

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