Неформальна лідерка ультраправого Національного об’єднання Марін Ле Пен заявила, що Франція нібито більше не може надавати Україні фінансову допомогу в нинішніх обсягах через погіршення власного фінансового становища. Про це повідомляє Le Figaro.

Ле Пен про допомогу Україні від Франції

За словами Ле Пен, її позиція щодо скорочення фінансової підтримки “не є актом ворожості щодо України”.

Політикиня вважає, що Франція може й надалі навчати українських військових та постачати обладнання, необхідне для оборони.

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– Ми можемо продовжувати навчати їхніх солдатів, їхні Збройні Сили, ми можемо продовжувати постачати їм обладнання, щоб вони могли захищатися. Але з фінансової точки зору ми більше не можемо. Ми більше не можемо, – заявила Ле Пен.

Її опоненти критикують політикиню за позицію щодо Росії та нагадують про її прийом у Кремлі під час президентської кампанії 2017 року.

Ле Пен також виступає за проведення “великої конференції з питань миру”, яка, за її словами, має сприяти “дипломатичному врегулюванню” війни Росії проти України.

Раніше лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен вступила у публічну суперечку з експрем’єром Франції Едуаром Філіппом через позицію її партії щодо підтримки України.

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