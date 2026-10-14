Генеральна асамблея Оорганізації Об’єднаних Націй обрала Україну до складу Ради ООН з прав людини.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник у соцмережі X.

Україну обрали до Ради ООН з прав людини: що відомо

Під час голосування в Нью-Йорку кандидатуру України до Ради ООН з прав людини підтримали 162 держави-члени організації.

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Андрій Мельник відзначив результати голосування та наголосив на важливості цього рішення для України.

— Сьогодні ми святкуємо велику дипломатичну перемогу України в Нью-Йорку! Україна здобула 162 голоси в Генеральній асамблеї ООН та була обрана до Ради ООН з прав людини! — повідомив дипломат.

Що відомо про Раду ООН з прав людини

Рада ООН з прав людини — міжурядовий орган Організації Об’єднаних Націй зі штаб-квартирою в Женеві.

До її складу входять 47 держав, яких Генеральна асамблея ООН обирає за географічним принципом на три роки.

Рада займається зміцненням захисту прав людини у світі та реагує на випадки їхнього порушення.

Для України це не перше обрання до цього органу. Раніше країна входила до його складу протягом двох термінів — у 2018–2020 та 2021–2023 роках.

Нагадаємо, 9 жовтня за ініціативи України відбулося термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські атаки 7–8 жовтня.

Українська делегація повідомила, що лише за тиждень російські удари забрали життя близько 100 цивільних.

За даними ООН, протягом перших восьми місяців 2026 року в Україні загинули понад 2,2 тис. мирних жителів, ще понад 13 тис. дістали поранення.

Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити конкретні рішення для припинення російської агресії.

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