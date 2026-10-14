Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций избрала Украину в состав Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в соцсети X.

Украину избрали в Совет ООН по правам человека: что известно

Во время голосования в Нью-Йорке кандидатуру Украины в Совет ООН по правам человека поддержали 162 государства-члена организации.

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Андрей Мельник приветствовал результаты голосования и подчеркнул важность этого решения для Украины.

— Сегодня мы празднуем большую дипломатическую победу Украины в Нью-Йорке! Украина набрала 162 голоса в Генеральной ассамблее ООН и была избрана в Совет ООН по правам человека! — сообщил дипломат.

Что известно о Совете ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека — межправительственный орган Организации Объединенных Наций со штаб-квартирой в Женеве.

В его состав входят 47 государств, которых Генеральная ассамблея ООН избирает по географическому принципу на три года.

Совет занимается укреплением защиты прав человека в мире и реагирует на случаи их нарушения.

Для Украины это не первое избрание в этот орган. Раньше страна входила в его состав в течение двух сроков — в 2018–2020 и 2021–2023 годах.

Напомним, 9 октября по инициативе Украины состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированных российских атак 7–8 октября.

Украинская делегация сообщила, что всего за неделю российские удары унесли жизни около 100 мирных жителей.

По данным ООН, за первые восемь месяцев 2026 года в Украине погибли более 2,2 тыс. мирных жителей, еще более 13 тыс. получили ранения.

Украина призвала Совет Безопасности ООН принять конкретные решения, чтобы положить конец российской агрессии.

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