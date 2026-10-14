Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций избрала Украину в состав Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в соцсети X.

Украину избрали в Совет ООН по правам человека: что известно

Во время голосования в Нью-Йорке кандидатуру Украины в Совет ООН по правам человека поддержали 162 государства-члена организации.

Сейчас смотрят

Андрей Мельник приветствовал результаты голосования и подчеркнул важность этого решения для Украины.

— Сегодня мы празднуем большую дипломатическую победу Украины в Нью-Йорке! Украина набрала 162 голоса в Генеральной ассамблее ООН и была избрана в Совет ООН по правам человека! — сообщил дипломат.

Что известно о Совете ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека — межправительственный орган Организации Объединенных Наций со штаб-квартирой в Женеве.

В его состав входят 47 государств, которых Генеральная ассамблея ООН избирает по географическому принципу на три года.

Совет занимается укреплением защиты прав человека в мире и реагирует на случаи их нарушения.

Для Украины это не первое избрание в этот орган. Раньше страна входила в его состав в течение двух сроков — в 2018–2020 и 2021–2023 годах.

Напомним, 9 октября по инициативе Украины состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированных российских атак 7–8 октября.

Украинская делегация сообщила, что всего за неделю российские удары унесли жизни около 100 мирных жителей.

По данным ООН, за первые восемь месяцев 2026 года в Украине погибли более 2,2 тыс. мирных жителей, еще более 13 тыс. получили ранения.

Украина призвала Совет Безопасности ООН принять конкретные решения, чтобы положить конец российской агрессии.

Читайте также
Более 50 стран-членов ООН призвали РФ согласиться на прекращение огня в Украине
Совместное заявление 51 страны-члена ООН: о чем в нем говорится

Связанные темы:

Война в УкраинеГенасамблея ООНООНПрава
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.