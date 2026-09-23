51 країна-член ООН закликала Росію погодитися на припинення вогню та розпочати змістовні мирні переговори.

Спільна заява 51-країн-членів ООН

Як повідомило МЗС, 51 країни-члени ООН підписали спільну заяву на підтримку України в ООН.

– Ми стоїмо разом з Україною та підтримуємо її у протистоянні російській агресії. Ще в березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Закликаємо Росію нарешті зробити те саме, – йдеться у заяві.

Водночас країни-члени ООН закликали Росію забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей.

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– Україна хоче миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру, – зауважили у заяві.

До того ж, країни підтримали зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

Заяву підписали: Європейський Союз, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гондурас, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Панама, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

Варто зауважити, що США серед підписантів спільної заяви немає.

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