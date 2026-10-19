МЗС Китаю не має інформації про можливу зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу 19 жовтня.

Чи відбудеться зустріч лідерів Китаю, США та Росії

Мао Нін запитали, чи погодився б Китай на зустріч лідерів США та Росії для обговорення війни в Україні.

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За словами російського диктатора Володимира Путіна, така зустріч могла б відбутися наступного місяця.

– Наразі мені нічого повідомити з цього приводу, – відповіла речниця китайського МЗС.

Раніше видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела повідомило, що Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном для обговорення війни в Україні.

За задумом Путіна, саміт мав би відбутися в листопаді на території Китаю. Вашингтон не погодився на цю пропозицію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що саміт за участю Китаю, США та РФ заохотить Путіна продовжувати війну проти України.

– Запрошення Путіна на таку зустріч підживило б його жагу до самозвеличення та надало б йому авторитет, якого він не заслуговує. Він не є світовим лідером, він – військовий злочинець. А Росія – це не світова міць, це глобальна проблема, – зазначив Сибіга.

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