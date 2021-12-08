Президент Росії Володимир Путін вважає запитання про наміри вторгнення до України провокативним. Таку заяву він зробив під час прес-конференції 8 грудня.

– Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі, – запевнив очільник Кремля.

За його словами, саме це він і обговорював із президентом США Джо Байденом під час відеодзвінка 7 грудня.

– Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО та, як наслідок, розміщення військових контингентів, баз та загрозливої для нас зброї. Протягом попередніх десятиліть ми не раз просили цього не робити, але інфраструктура НАТО неминуче наближалась до наших кордонів. Такої відповіді станом на сьогодні достатньо, – наголосив Володимир Путін.

Разом із тим, він зауважив, що за тиждень Росія передасть американській стороні свою позицію щодо створення “структури”, яка займатиметься безпековими питаннями в контексті розширення НАТО”.

Російська агресія на сході України триває майже вісім років.

Наприкінці жовтня кілька світових видань, серед яких The Washington Post, Politico та Foreign Policy, повідомили про нарощування військ Російської Федерації біля українських кордонів.

А в грудні видання Bild із посиланням на джерела в НАТО та службах безпеки повідомило, що Росія планує захопити дві третини території України разом із Києвом. Для цього президент РФ Володимир Путін має намір залучити 175 тис. солдатів.

За даними ЗМІ, імовірний напад Росії на Україну може відбуватися в три етапи. Під час першого РФ планує завоювати південь України, щоб відрізати її від моря.

Далі російська авіація та балістичні ракети намагатимуться послабити військовий потенціал України.

А під час останнього етапу РФ може напасти на Київ.

Через нарощення військ РФ біля кордонів України президент США Джо Байден 7 грудня дві години спілкувався із очільником Кремля за допомогою відеозв’язку.

Американський президент пригрозив Росії сильними економічними та іншими заходами в разі військової ескалації.