7 грудня відбулись перемовини президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна.

Відеодзвінок глав держав відбувся через нарощування російських військ на українському кордоні.

Розмова президентів почалась доволі доброзичливо. Джо Байден зазначив, що радий бачити Володимира Путіна та висловив сподівання, що наступного разу зможе зустрітися з ним особисто.

Зрештою розмова замість запланованої години тривала вдвічі довше.

Відразу після завершення спілкування з Путіним в адміністрації президента США заявили, що Байден дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть сильними економічними та іншими заходами в разі військової ескалації.

– Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й закликав до деескалації та повернення до дипломатії. Два президенти доручили своїм командам простежити за цим. США робитимуть це в тісній координації з союзниками і партнерами, – заначили в Білому домі.

Щоденний брифінг речниці Білого дому Джен Псакі, під час якого мав виступити і радник із національної безпеки Джейк Салліван, затримався орієнтовно на годину.

На початку спілкування з журналістами радник із національної безпеки зазначив, що перемовини Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським відбудуться не 7 грудня, як очікувалося раніше, а в четвер, 9 грудня.

Тим часом розмова Байдена із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії 7 грудня встигла відбутися.

Найближчим часом Байден має намір також виступити за підсумками розмови з Путіним перед лідерами обох палат Конгресу.

Джейк Салліван наголосив, що Сполучені Штати готові застосувати до Російської Федерації такі санкції, яких не було, починаючи з 2014 року.

За його словами, у разі ескалації США сприятимуть додатковій обороні України та зміцненню позицій союзників по НАТО на східному фланзі.

Пригрозили в Білому домі й зупинкою Північного потоку-2 в разі вторгнення РФ на територію України.

Однак за підсумками розмови з очільником Кремля, радник із національної безпеки Джейк Салліван зауважив, що Сполучені Штати досі не мають впевненості, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін рішення про вторгення на територію України.