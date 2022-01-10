Під час двосторонніх переговорів у Женеві Росія висунула делегації США принципові умови для досягнення прогресу в інших питаннях. Одна із них – відмова від “освоєння територій” держав, які стали членами Альянсу після 1997 року.

Про це заявив на брифінгу за підсумками переговорів заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Усі вимоги Росії стосуються так званих гарантій безпеки, а також діяльності НАТО на території країн-членів, які приєдналися до Альянсу після 1997 року (року підписання Основоположного акту НАТО-РФ). У Москві фактично хочуть, щоб Альянс повернувся на рубежі 1997 року.

– У нас склалося враження, що американська сторона дуже серйозно сприйняла пропозиції РФ… Ми, зі свого боку, представили американцям детальну логіку і зміст наших пропозицій, пояснили, чому отримання правових гарантій нерозширення НАТО є абсолютним імперативом. Чому нам обов’язково потрібно отримати правові гарантії нерозміщення біля російських кордонів ударних засобів, які можуть вражати цілі на нашій території. А також чому ми підіймаємо питання про те, що НАТО має відмовитися від матеріального освоєння території держав, які вступили в Альянс за період після 1997 року, тобто після підписання Основоположного акту Росія-НАТО, – розповів Рябков.

За його словами, російська делегація чітко вказала, що без просування за цими трьома ключовими для Москви напрямками робота над іншими проблемами буде “під питанням”.

Рябков додав, що Росія робитиме висновки про перспективи подальших переговорів за підсумками заходів у найближчі дні. Йдеться про зустріч Ради НАТО-РФ 12 січня, а також Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

Основоположний акт між НАТО та Росією був підписаний 27 травня 1997 року. Це спеціальний договір про всебічну співпрацю між РФ та Альянсом.

Після 1997 року членами НАТО стали: Чехія, Угорщина і Польща (1999 року), Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія (в 2004 році), Албанія і Хорватія ( в 2009 році), Чорногорія (2017 рік), а також Північна Македонія (в 2020 році). Загалом до складу Альянсу зараз входять 30 держав.

Нещодавно Кремль висунув низку вимог до США й НАТО щодо так званих гарантій безпеки. Вони, серед іншого, передбачають заборону на членство України в Альянсі, а також скорочення діяльності НАТО на території пострадянських держав.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг уже назвав вимоги РФ неприйнятними, оскільки вони порушують базові принципи Альянсу.