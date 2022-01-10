Якщо перемовини з Росією будуть невдалими і не дадуть результату, НАТО готове до нового збройного конфлікту в Європі.

Про це заявив у коментарі виданню Financial Times генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, НАТО має оборонний пакет, підготовлений під керівництвом Вашингтона, на випадок такого збройного конфлікту.

– Я знаю історію Росії. Протягом століть у них відбувалися конфлікти з сусідами. Але в РФ є альтернатива: співпрацювати з НАТО, – зазначив Столтенберг.

Напередодні переговорів із Москвою щодо України, які відбудуться цього тижня, генсек НАТО висловив сподівання на врегулювання ситуації. Водночас він наголосив, що не відкидає ризик конфлікту.

– Разом можна знайти шлях, політичний шлях уперед… Але ризик конфлікту зберігається. Стримування з боку НАТО є надійним і сильним. Ми повинні сподіватися й тяжко працювати задля найкращого, але готуватись до найгіршого, – повідомив Столтенберг.

Заяви генсека НАТО пролунали напередодні низки переговорів із Москвою, що відбудуться цього тижня і спрямовані, зокрема, на запобігання нападу РФ на Україну. Так, 10 січня пройдуть двосторонні перемовини між США та Росією.

У середу, 12 січня, відбудеться засідання Ради НАТО-РФ, а 13 січня – консультації в рамках зустрічі Постійної ради ОБСЄ.

На переговори можуть бути винесені питання скорочення масштабів військових навчань, контролю над озброєннями, а також зобов’язання не розміщувати наступальні ракетні системи на території України.

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Заяви Столтенберга є фактично попередженням для Москви, що вона повинна відмовитися від агресивної зовнішньої політики і співпрацювати із країнами Заходу. Інакше РФ зіткнеться з військовим альянсом, підготовленим до можливого конфлікту.

Нещодавно РФ також передала США й НАТО свої вимоги щодо так званих гарантій безпеки. Вони, зокрема, передбачають заборону на вступ України до Альянсу та скорочення військової діяльності НАТО на території пострадянських держав-членів.

Коментуючи ці вимоги Москви, Столтенберг назвав їх неприйнятними, оскільки вони порушують основні принципи Альянсу. Вони полягають у рівному захисті союзників та принципі “відчинених дверей” (коли будь-яка країна може претендувати на вступ до НАТО).

Натомість, за словами Столтенберга, США і НАТО готові обговорити з РФ можливі заходи зі зниження ризику: контроль над озброєнням, більшу прозорість військової діяльності, навчань тощо.

На думку генсека НАТО, знадобиться серія зустрічей, щоб досягнути у переговорах із Москвою якихось прийнятних результатів.

Тим часом у Вашингтоні перед переговорами з РФ заявили, що не мають наміру скорочувати чисельність своїх військ на території Європи.

А на випадок вторгнення російських військ в Україну США готують виснажливі економічні санкції проти Москви.