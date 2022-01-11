Росія розпочала військові навчання із бойовими стрільбами в регіонах, які межують із державним кордоном України.

Про це поінформували в Міністерстві оборони РФ. Так, російські навчання зараз проходять на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській областях, що межують з Україною, а також у Смоленській області.

До них залучені близько трьох тисяч російських військовослужбовців армії Західного військового округу та важка техніка.

У Міноборони РФ називають нинішні військові навчання “бойовою підготовкою”.

У маневрах РФ задіяні близько 300 одиниць військової техніки: зокрема, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2 та стрілецьке озброєння.

– Кожен підрозділ проведе навчальний бій із етапом бойової стрільби, під час якого екіпажі бронемашин БМП-2 та танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніку та живу силу супротивника, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські військові також повинні освоїти нові методи та тактику виконання вогневих завдань в обстановці “сучасного бою”.

А основний акцент військових навчань у РФ зроблено: на виконанні контрольних стрільб зі стрілецької зброї та бронетехніки; організації маршів за активного впливу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника; а також на обладнанні опорних пунктів.

За даними видання The New York Times, яке посилається на американських офіційних осіб, Росія почала перекидати до кордонів України військові вертольоти. Як зазначається в публікації, такі дії Москви можуть свідчити про те, що вона не відмовляється від підготовки до можливого вторгнення.

Водночас, за інформацією видання, президент РФ Володимир Путін змістив терміни можливого вторгнення до України ближче до весни (щонайменше до лютого) через занадто м’яку зиму.

Нещодавно The New York Times оприлюднило мапу розташування військ, танків та важкої артилерії РФ вздовж кордону з Україною.

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Джерело: Міноборони Росії