Командування збройних сил Російської Федерації на окупованому Донбасі розпочало пошук резервістів. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

З 10 січня у 1-му (Донецьк) та 2-му (Луганськ) армійських корпусах розпочали заходи бойової та мобілізаційної готовності, зокрема заплановані збори з резервістами.

У розвідці повідомляють, що бойовики намагаються доукомплектувати військові частини, тому здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

Крім того, силові структури окупаційних адміністрацій в посиленому режимі розшукують тих осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла, що на період новорічних свят окупанти посилили передові позиції своїх військ на Донбасі та збільшили кількість снайперських пар.

Джерело: ГУР Міноборони України