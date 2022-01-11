Росія почала перекидати до кордонів України військові вертольоти. Це може свідчити про те, що Москва не полишає підготовку до можливого вторгнення.

Таку інформацію оприлюднило американське видання The New York Times із посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

Згідно з публікацією, протягом останніх тижнів кількість російських військ на кордонах України залишалася стабільною, попри більш ранні прогнози американської розвідки про ймовірне нарощування. Очікувалося, що в грудні 2021-го та на початку січня 2022 року до українських кордонів будуть перекинуті додаткові війська РФ, після чого загальна їх чисельність досягне 175 тис. осіб.

Попри те, що пересування військ РФ дещо сповільнилося, біля кордонів України досі перебуває угрупування із 100 тис. військовослужбовців. Крім того, росіяни розмістили там додаткові штурмовики.

За словами американських офіційних осіб, президент Росії Володимир Путін вживає заходів для переміщення до кордонів України військових гелікоптерів. Це може свідчити про те, що планування військового вторгнення триває.

– Бойові та транспортні вертольоти, разом зі штурмовиками, стануть важливою перевагою Росії, якщо Путін таки вирішить вторгнутися в Україну, – наголошує видання.

Як пишуть журналісти із посиланням на офіційних осіб США, Володимир Путін переніс можливе вторгнення до України ближче до весни через занадто м’яку зиму.

У публікації наголошується, що вікно для нападу є обмеженим, і це продиктовано температурними показниками. Так, морозна погода дозволила б Росії легко пересувати важкий транспорт та військове обладнання. Водночас рання весняна відлига вже в березні може створити непрохідні умови для військової техніки РФ.

– Відносно м’яка зима сповільнила замерзання землі, і крайній термін, встановлений Путіним для можливого введення своїх військ, змістився ближче до весни… Путін може бути змушений відкласти наземний наступ щонайменше до лютого, – зазначає видання з посиланням на чиновників.

Наразі адміністрація президента США Джо Байдена залучила метеорологів, щоб краще зрозуміти ситуацію та вивчити погодні умови в Україні протягом найближчих тижнів.

За інформацією видання, в Україні зараз перебувають понад 150 військових радників та інструкторів із США. У разі повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати мають намір швидко вивести їх із нашої держави.

Проте, за словами американських чиновників, не виключено, що деякі американці могли б залишитися, щоб консультувати українську владу в Києві або надавати підтримку на передовій.

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Напередодні в Женеві (Швейцарія) пройшли двосторонні переговори між США та Росією, які тривали 7,5 годин.

За їх підсумками заступниця держсекретаря США Венді Шерман повідомила, що від делегації РФ не пролунало прямої відповіді, чи готова Москва до деескалації ситуації на українському кордоні.

А держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Сполученим Штатам буде важко досягнути прогресу в переговорах, поки Росія нарощує військ поблизу України.

Тим часом в українській розвідці поінформували, що на окупованих територіях Донбасу проводиться мобілізація та пошук резервістів.