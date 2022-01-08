Американське видання The New York Times склало мапу, на якій показані війська, танки та важка артилерія. Ці сили можуть залучити до ескалації конфлікту на сході України, а також можуть відкрити новий фронт на північному кордоні України, ближче до столиці Києва.

За даними українських та західних офіційних осіб, нині на кордоні з Україною перебуває близько 100 000 військовослужбовців Росії.

За оцінками спецслужб США, Кремль розробив плани воєнної операції за участю до 175 000 військовослужбовців, яка може розпочатися найближчими тижнями. Але наразі неясно, чи вирішив президент Росії Володимир Путін розпочати вторгнення в Україну.

У понеділок, 10 січня, представники США та Росії зустрінуться у Женеві для того, щоб обговорити питання деескалації.

Путін раніше заявив, що Росія хоче так званих гарантій безпеки, які не дозволятимуть НАТО розширюватися на схід Європи.

Ця мапа ілюструє поточні російські позиції, а також показує загальні оцінки чисельності військ та видів техніки, дислокованих у межах досяжності України.



Інфографіка ґрунтується на інформації, отриманій українськими та західними офіційними особами, а також незалежними військовими аналітиками та за супутниковими знімками.

Більшість військово-технічної сили включає війська та техніку, для розгортання яких потрібен час – це танки та важка бронетехніка, деякі доставляли поїздами з баз, що знаходяться навіть у Сибіру.

Проте, перш ніж розпочати велику військову операцію, Росії потрібно перекинути солдатів резерву та матеріально-технічну інфраструктуру, таку як польові шпиталі, які нині відсутні на позиціях поблизу України, кажуть аналітики.

Ці елементи разом із додатковими військами може бути швидко перекинуті у разі ухвалення рішення наступ.

Особлива увага зосереджена на нарощуванні сил поблизу тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За даними української влади, з початку 2021 року Росія перекинула ще п’ять батальйонних тактичних груп у прикордонний район біля Луганська та Донецька, зокрема близько 5 000 солдатів, спрямованих на посилення 12 000 або близько того, що постійно дислоковані там.

Не менш значними, на думку офіційних осіб та військових аналітиків, є сили, зосереджені на північ від України у таких районах, як місто Клинці, що у Брянській області РФ.

Ці позиції знаходяться у межах легкої досяжності до столиці України, Києва.

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Фото: The New York Times