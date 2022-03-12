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Факти / Світ / Росія

Це лише початок: близько 100 тис. росіян втратили роботу через санкції

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
безробіття

Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць.

Найбільше на безробіття вплинуло закриття мережі ресторанів McDonald’s, оскільки там працювало понад 62 тис. осіб. Загалом про вихід з ринку або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

  • корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
  • IKEA — 15 тис.;
  • Inditex — 9 тис.;
  • KPMG — 4 500;
  • PWC — 3 700;
  • H&M — 3 500;
  • LVMH — 3 500;
  • L’Oreal — 2 200;
  • Starbucks — 2 000.

Після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тис. росіян. Згідно з прогнозами, до кінця року без роботи залишаться близько 9 млн росіян.

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Фото: Depositphotos

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