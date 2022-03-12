Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць.

Найбільше на безробіття вплинуло закриття мережі ресторанів McDonald’s, оскільки там працювало понад 62 тис. осіб. Загалом про вихід з ринку або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.