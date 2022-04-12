Вже без “денацифікації”? Путін назвав головну мету “спецоперації” в Україні

Розв’язати повномасштабну війну в Україні Росія вирішила для того, щоб “допомогти мешканцям Донецької та Луганської областей”, що є головною метою.

Про це заявив президент країни-агресорки Володимир Путін на космодромі Східний в Амурській області РФ.

Він сказав, що “Росія була змушена це зробити”. За словами Путіна, “спецоперація” – це “правильний крок”.

Путін також додав, що російські військові, котрі в Україні вбивають та ґвалтують мирних мешканців, діють “ефективно, грамотно та результативно”.

— Зіткнення з антиросійськими силами, що вирощувалися в Україні, було неминуче, це було питання часу, – переконує президент РФ.

Він вважає, що Україну почали перетворювати на антиросійський плацдарм, вирощуючи “паростки націоналізму”, які там були, а тому “зіткнення з Москвою було неминуче, питання було тільки в часі”. Також Путін вчергове почав говорити про невиконання Мінських угод та “геноцид”.

Намісник Кремля заявив, що “захистить Донбас, бо вважає це – благородною метою”, та висловив впевненість, що “цілі так званої спецоперації будуть досягнуті”. Путін також пообіцяв, що Росія нібито не ізолюється від світу, оскільки це неможливо.

Одним із останніх таких “захистів” Путіна території Донецької області став ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська, коли загинули понад 50 осіб.

За військові злочини в Україні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає організувати трибунал проти Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Зокрема, йдеться і про розслідування різні у Бучі. Професор міжнародного права університету Гамбурга Штефан Етер висловив переконання, що МКС дійде до питання відповідальності Володимира Путіна.