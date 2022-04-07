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За воєнні злочини притягують тих, хто віддавав накази – німецький правник

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Буча

Професор міжнародного права університету Гамбурга Штефан Етер переконаний, що Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме Бучанську різню.

За його прогнозом, суд дійде до питання відповідальності Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

Він зазначає, що спершу судмедексперти та експерти з форензики повинні задокументувати те, що сталося із загиблими. А паралельно треба збирати підтвердження дат, коли саме були скоєні вбивства. Як от інформації із оприлюднених супутникових знімків, на яких видно, що тіла лежали на вулицях тоді, коли місто контролювали росіяни.

— Вже нині очевидно, що російські твердження, що у відповідний період жодних смертей цивільних не було, не є правдоподібними. Це лише початковий рівень слідства – як кажуть фахівці “мікрорівень”. Однак за воєнні злочини зазвичай притягують до відповідальності на “макрорівні”. Йдеться про те, хто віддавав накази. Цим займатиметься Міжнародний кримінальний суд, – наголосив він.

Етер зазначив, що розслідування щодо злочинів цієї війни вже розпочалося кілька тижнів тому, після того, як з відповідною ініціативою виступили кілька десятків країн.

— Якщо схожі злочини протягом війни спостерігаються непоодиноко, а систематично – у різних місцях і в різний час, тоді можна довести, що відповідальність за ці злочини несуть не лише окремі виконавці, але й найвище командування.

Якщо взяти приклад Бучі: не йтиметься про те, щоби притягнути до відповідальності окремо взятих бійців окремо взятого підрозділу. А про те, щоби притягнути до відповідальності військове і політичне керівництво країни, які і відповідальні за те, в який спосіб воює військо, – зазначив Етер.

За його словами, слідство фокусується на окремих кричущих епізодах імовірних воєнних злочинів. Задокументувати повноцінно з кримінологічної точки зору всі без винятку злочини просто неможливо через брак ресурсів та обмежений доступ до всієї території України.

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На думку Етера, вбивства цивільного населення у Бучі є саме тим прикладом воєнних злочинів, на якому може сфокусуватися судовий процес.

— Тут ми маємо справу, вочевидь, з брутальними вояками, які ігнорують будь-які правила гуманітарного міжнародного права. У випадку Росії це не дивує. Армія РФ орієнтована на підготовку солдатів, які воюють у брутальний спосіб.

У цій армії ніколи особливо не практикувалися дисциплінарні провадження проти вояків, які порушували міжнародне гуманітарне право. Ми бачили, як вони воювали у Чечні. Командування щонайменше ніколи не втручається і не зупиняє брутальні атаки на цивільне населення.

Етер зауважив, що на судовому процесі варто довести, що вбивства цивільного населення – це не ексцес окремих солдатів, а брутальна модель поведінки, яка або була такою відповідно до відданого наказу, або щонайменше мала пасивне схвалення командування.

Відповідальність за війну, на думку Етера, прямо лежить на Путіні, який її і розв’язав. Він висловив впевненість, що намісника Кремля можна буде посадити на лаву підсудних, але це буде важко зробити поки він при владі у Росії. Також, за його словами, доведеться створювати ще й “гібридний” трибунал на кшталт Нюрнберзького”.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: УНІАН

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