Професор міжнародного права університету Гамбурга Штефан Етер переконаний, що Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме Бучанську різню.

За його прогнозом, суд дійде до питання відповідальності Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

Він зазначає, що спершу судмедексперти та експерти з форензики повинні задокументувати те, що сталося із загиблими. А паралельно треба збирати підтвердження дат, коли саме були скоєні вбивства. Як от інформації із оприлюднених супутникових знімків, на яких видно, що тіла лежали на вулицях тоді, коли місто контролювали росіяни.

— Вже нині очевидно, що російські твердження, що у відповідний період жодних смертей цивільних не було, не є правдоподібними. Це лише початковий рівень слідства – як кажуть фахівці “мікрорівень”. Однак за воєнні злочини зазвичай притягують до відповідальності на “макрорівні”. Йдеться про те, хто віддавав накази. Цим займатиметься Міжнародний кримінальний суд, – наголосив він.

Етер зазначив, що розслідування щодо злочинів цієї війни вже розпочалося кілька тижнів тому, після того, як з відповідною ініціативою виступили кілька десятків країн.

— Якщо схожі злочини протягом війни спостерігаються непоодиноко, а систематично – у різних місцях і в різний час, тоді можна довести, що відповідальність за ці злочини несуть не лише окремі виконавці, але й найвище командування. Якщо взяти приклад Бучі: не йтиметься про те, щоби притягнути до відповідальності окремо взятих бійців окремо взятого підрозділу. А про те, щоби притягнути до відповідальності військове і політичне керівництво країни, які і відповідальні за те, в який спосіб воює військо, – зазначив Етер.

За його словами, слідство фокусується на окремих кричущих епізодах імовірних воєнних злочинів. Задокументувати повноцінно з кримінологічної точки зору всі без винятку злочини просто неможливо через брак ресурсів та обмежений доступ до всієї території України.

На думку Етера, вбивства цивільного населення у Бучі є саме тим прикладом воєнних злочинів, на якому може сфокусуватися судовий процес.

— Тут ми маємо справу, вочевидь, з брутальними вояками, які ігнорують будь-які правила гуманітарного міжнародного права. У випадку Росії це не дивує. Армія РФ орієнтована на підготовку солдатів, які воюють у брутальний спосіб. У цій армії ніколи особливо не практикувалися дисциплінарні провадження проти вояків, які порушували міжнародне гуманітарне право. Ми бачили, як вони воювали у Чечні. Командування щонайменше ніколи не втручається і не зупиняє брутальні атаки на цивільне населення.

Етер зауважив, що на судовому процесі варто довести, що вбивства цивільного населення – це не ексцес окремих солдатів, а брутальна модель поведінки, яка або була такою відповідно до відданого наказу, або щонайменше мала пасивне схвалення командування.

Відповідальність за війну, на думку Етера, прямо лежить на Путіні, який її і розв’язав. Він висловив впевненість, що намісника Кремля можна буде посадити на лаву підсудних, але це буде важко зробити поки він при владі у Росії. Також, за його словами, доведеться створювати ще й “гібридний” трибунал на кшталт Нюрнберзького”.