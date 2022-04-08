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Штайнмаєр вважає, що для Путіна та Лаврова потрібен трибунал через воєнні злочини

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає створити трибунал за військові злочини проти президента Російської Федерації Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому журналу Der Spiegel.

На запитання кореспондента, що путінські війська скоїли жахливі воєнні злочини в Україні та чи бачить він Путіна та Лаврова перед трибуналом у Гаазі, Штайнмаєр зауважив, що політики РФ теж повинні нести відповідальність.

— Кожен, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде пояснити. Сюди входять і солдати. Сюди входять військові командири. І, звісно, ​​ті, хто несе політичну відповідальність, – сказав він.

Штайнмаєр зазначив, що знімки з Бучі жахливі та “розбивають серце”. За його словами, вони ще раз демонструють, що означає злочинний напад Росії на Україну, які страждання і смерть вона приносить.

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Професор міжнародного права університету Гамбурга Штефан Етер висловив переконання, що Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме Бучанську різню.

За його прогнозом, суд дійде до питання відповідальності Володимира Путіна.

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Джерело: Spiegel

Фото: Depositphotos

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