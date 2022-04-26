США та союзники хочуть настільки послабити Росію, щоб у неї в майбутньому більше не було бажання розпочинати війни.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну перетворилося на виснажливу війну без можливості дійти будь-якої мирної угоди. Тепер США та союзники ставлять собі за мету настільки рішуче перемогти РФ, щоб у неї більше не було можливості розпочати нову війну.

– Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена настільки, що вже не зможе робити те, що вона вже зробила під час вторгнення в Україну, – сказав журналістам міністр оборони Ллойд Остін.

Представник Ради національної безпеки заявив, що США хочуть зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії.

– Ми хочемо, щоб Україна перемогла… Одна з наших цілей – у тому, щоб обмежити здатність Росії вчинити щось подібне знову. Ось чому ми озброюємо українців зброєю та технікою, щоб захистити себе від атак Росії. Ми використовуємо санкції та експортний контроль, які безпосередньо націлені на російську оборонну промисловість – на підрив економічної та військової могутності Росії. Щоб РФ більше не загрожувала та не атакувала своїх сусідів, — додав представник.

Офіційні особи США раніше не хотіли так прямо заявляти, що мета в тому, щоби Росія зазнала невдачі та в довгостроковій перспективі була кастрована у військовому відношенні. Тоді в Америці ще зберігали певний оптимізм щодо мирного врегулювання війни.

Але тепер американські та західні офіційні особи в один голос кажуть, що Росії потрібно завдати такої сильної економічної та військової шкоди, щоб її агресія була зупинена назавжди.

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За словами Остіна, Росія вже втратила на війні в Україні більшу частину військового потенціалу – дуже багато особового складу.

– І ми хочемо, щоб вона [Росія] не мала можливості дуже швидко відновити цю здатність, – сказав глава Міноборони США.

США вже почали відправляти Україні важке та складне обладнання, зокрема 72 гаубиці та тактичні безпілотники Phoenix Ghost.

– Ми розглядаємо це як інвестиції в нейтралізацію російської армії та флоту на наступне десятиліття, – сказало джерело в Конгресі.

Проте США та їхні союзники намагаються діяти дуже обережно, щоб жорсткі санкції проти РФ не зашкодили світовій економіці, адже Путін може розізлитися, якщо надто далеко загнати його в кут.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни США надали Україні військову допомогу на суму $3,4 млрд.