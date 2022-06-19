Червень, 19 в 10:23

Українці мужньо захищаються від російських загарбників і в майбутньому можуть звільнити захоплену агресором частину Донбасу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Bild. За його словами, головна умова реалізації такого сценарію – наявність у ЗСУ західної зброї.

– Хоча бої на Донбасі ведуться Росією з наростаючою жорстокістю, українські солдати чинять мужній опір. З більш сучасним озброєнням зростає ймовірність того, що Україна знову зможе витіснити путінські війська з Донбасу, – зазначив він.

За словами Столтенберга, НАТО продовжить підтримувати оборонні зусилля України, однак не ставатиме частиною конфлікту.

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– Ми допомагаємо Києву, але не посилатимемо своїх солдатів в Україну – каже він.

Генсек також додав, що НАТО посилило оборону, довівши кількість військових під командуванням НАТО до 40 тис.

– Ми забезпечуємо безпеку території Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це – чіткий сигнал Москві, щоб вона не мала непорозуміння щодо нашої готовності до оборони, – додав Столтенберг.

Раніше президент США Джо Байден повідомив, що мета президента Росії Володимира Путіна – запобігти розширенню НАТО шляхом повномасштабного вторгнення в Україну – призвела до негативних результатів.

Він вважає, що Путін наказав би російській армії рухатись далі, якби Захід стояв осторонь та не допомагав зупиняти його в Україні.