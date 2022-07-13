Росія хоче утилізувати армію Білорусі у війні проти України – Подоляк

Липень, 13 в 18:01

Російська Федерація хоче втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України не лише через наміри поповнити дефіцит армії живою силою, а й через бажання з часом повністю окупувати РБ.

Так вважає радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, Москва прагне залучити Білорусь до війни, щоб самопроголошений президент Олександр Лукашенко залишився без влади.

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– Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі, – переконаний Подоляк.

Білорусь допомагає Росії у повномасштабній війні проти України, надаючи необхідне технічне оснащення. Крім того, частина російської армії зайшла на територію України саме через кордон РБ.