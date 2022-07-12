Липень, 11 в 22:31

Росія спробує не просто максимально обмежити, а повністю припинити у найгостріший момент постачання газу до Європи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Саме до цього тепер треба готуватися. Кожна поступка у таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого та сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами, й не гратиме зараз, якщо не побачить сили, – вважає Зеленський.

Глава держави зауважив, що триває розбір завалів у Часовому Яру. Внаслідок ракетного удару Росії загинула 31 людина, однак дев’ятьох осіб вдалося врятувати.

Зеленський констатує, що тривають жорстокі бойові дії у Луганській і Донецькій областях, де українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам.

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Президент анонсував законопроєкт про гарантії для поляків – легальне перебування в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у ВНЗ та медичне обслуговування.

Крім того, Зеленський підписав указ про надання місту Перемишль (Польща) почесного звання Місто-рятівник. Раніше таке звання отримало місто Жешув.

Сьогодні 287 українських захисників відзначили державними нагородами. Відповідний указ підписав президент України.