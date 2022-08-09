У російській військовій техніці знайшли понад 450 іноземних компонентів – RUSI

Серпень, 09 в 0:41

Експерти британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) вважають, що без західної електроніки Росії вкрай важко виробляти військову техніку.

Про це йдеться у звіті інституту.

У RUSI зазначають, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну пішло не за планом. А окупація українських міст перетворилася на виснажливу боротьбу, яка швидко виснажує російську армію.

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У звіті описуються компоненти та принцип дії 27 найсучасніших російських військових систем, включаючи крилаті ракети, системи зв’язку та комплекси радіоелектронної боротьби.

На основі технічної інспекції російської військової техніки, захопленої або запущеної по Україні, чітко видно, як багатомільярдна програма російської військової модернізації, розрахована на десятиліття, залежала від широкого використання мікроелектроніки виробництва США, Японії, Тайваню, Південної Кореї, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Щоб отримати дозвіл на використання іноземних компонентів у військовій техніці, російські компанії повинні запевнити Міноборони РФ, що у Росії відсутня вітчизняна альтернатива.

RUSI виявив не менше 450 різних видів компонентів іноземного виробництва у цих 27 системах.

Так, у російській військовій техніці знайшли не менше 80 різних видів компонентів американських виробників Analog Devices та Texas Instruments. Це ще вказує і на те, що РФ останніми роками вдавалося успішно обходити санкції.

Росія втратила величезну кількість військової техніки в Україні та сильно виснажила свій арсенал крилатих та балістичних ракет. Після введення нових санкцій та посилення експортного контролю, російський уряд мав би замінити компоненти вітчизняними. Але в результаті цей підхід виявився нежиттєздатним.

Тепер Росії треба або розробляти нову і, ймовірно, менш потужну зброю або знаходити лазівки, щоб вдало обходити санкції.

Експерти RUSI встановили, що російська крилата ракета 9М727 має в собі 31 компонент, виготовлений американськими компаніями Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices Inc (AMD), а також компанії Cypress Semiconductor, яка зараз належить німецькій Infineon AG.

Понад 30 деталей від компаній Intel та Xilinx (належить AMD) знайшли в російській крилатій ракеті Х-101.

В Analog Devices запевнили, що зупинили бізнес у Росії і доручили припинити постачання. В Intel повідомили, що не допускають використання своєї продукції для порушення прав людини. В AMD також запевнили, що суворо дотримуються всіх заходів експортного контролю.

Можна припустити, що РФ закупила іноземні компоненти ще до початку масштабної війни, бо деякі мікрочипи можна використовувати як у військовій техніці, так і в побутових приладах. Проте країни мали б переконатися, для яких саме цілей Росія закуповувала компоненти.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення 24 лютого США, Японія, Тайвань, Південна Корея та низка європейських країн запровадили заборону на продаж Росії мікрочипів.

Джерело: RUSI