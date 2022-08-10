Серпень, 10 в 19:58

США вважають, що російські чиновники протягом останніх кількох тижнів розпочали тренування з використання безпілотників в Ірані, що є останньою ознакою того, що Росія має намір придбати ці системи в умовах війни проти України.

Про це повідомляється телеканал CNN із посиланням на американського чиновника.

– Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про постачання БПЛА з Ірану до Росії, – повідомив урядовець телеканалу.

За словами чиновника, розвіддані про ці тренування були нещодавно розсекречені.

Зараз дивляться

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков минулого місяця на запитання журналістів про безпілотники заявив, що Росія “не має коментарів з цього питання”.

Минулого місяця CNN вперше повідомила, що російська делегація щонайменше двічі від червня відвідувала аеродром у центральній частині Ірану, щоб оглянути безпілотники, на які можна встановити озброєння.

Іран почав демонструвати Росії безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, також відомі як БПЛА, на аеродромі Кашан на південь від Тегерана в червні, повідомили CNN офіційні особи США.

Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні керовані ракети. У липні Салліван заявив, що, на думку США, Іран має намір продати Росії сотні таких безпілотників, які Росія може використати у війні проти України.

Українські військові переважно використовують БПЛА Bayraktar турецького виробництва для знищення російських командних пунктів, танків та зенітно-ракетних комплексів, а росіяни використовують саморобні безпілотники Орлан для розвідки та радіоелектронної боротьби.

Але росіяни важко поповнюють свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану, вважають у США.

Американські чиновники також стверджують, що відносини між Іраном і Росією, що зростають, є прикладом того, чому США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході, пише CNN.

На початку серпня аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що Іран міг надіслати до Росії першу партію своїх безпілотників.