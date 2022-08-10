Росіяни розпочали навчання на іранських безпілотниках – CNN
США вважають, що російські чиновники протягом останніх кількох тижнів розпочали тренування з використання безпілотників в Ірані, що є останньою ознакою того, що Росія має намір придбати ці системи в умовах війни проти України.
Про це повідомляється телеканал CNN із посиланням на американського чиновника.
– Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про постачання БПЛА з Ірану до Росії, – повідомив урядовець телеканалу.
За словами чиновника, розвіддані про ці тренування були нещодавно розсекречені.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков минулого місяця на запитання журналістів про безпілотники заявив, що Росія “не має коментарів з цього питання”.
Минулого місяця CNN вперше повідомила, що російська делегація щонайменше двічі від червня відвідувала аеродром у центральній частині Ірану, щоб оглянути безпілотники, на які можна встановити озброєння.
Іран почав демонструвати Росії безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, також відомі як БПЛА, на аеродромі Кашан на південь від Тегерана в червні, повідомили CNN офіційні особи США.
Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні керовані ракети. У липні Салліван заявив, що, на думку США, Іран має намір продати Росії сотні таких безпілотників, які Росія може використати у війні проти України.
Українські військові переважно використовують БПЛА Bayraktar турецького виробництва для знищення російських командних пунктів, танків та зенітно-ракетних комплексів, а росіяни використовують саморобні безпілотники Орлан для розвідки та радіоелектронної боротьби.
Але росіяни важко поповнюють свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану, вважають у США.
Американські чиновники також стверджують, що відносини між Іраном і Росією, що зростають, є прикладом того, чому США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході, пише CNN.
На початку серпня аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що Іран міг надіслати до Росії першу партію своїх безпілотників.