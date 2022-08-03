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Іран міг відправити в Росію перші безпілотники – ISW

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
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іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

Іран міг відправити в Росію першу партію своїх безпілотників для польових випробувань. Про це повідомили американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас в американській розвідці OSINT додали, що до РФ виїхали іранські пілоти для навчання на їхніх літаках Су.

– Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань разом з іранськими пілотами та техніками, які навчатимуться використанню та ремонту російських літаків Су-35, – припускають американські аналітики.

В ISW також звернули увагу на те, що цей факт збігається з нещодавньою інформацією про те, що Тегеран і Москва хочуть розширити авіаційну співпрацю.

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На початку липня радник США із національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує поставити Росії бойові безпілотники.

Але після цієї заяви очільник МЗС Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заперечив постачання Тегераном озброєння Російській Федерації.

Джерело: ISW

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