Іран міг відправити в Росію перші безпілотники – ISW

Серпень, 03 в 9:33

Іран міг відправити в Росію першу партію своїх безпілотників для польових випробувань. Про це повідомили американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас в американській розвідці OSINT додали, що до РФ виїхали іранські пілоти для навчання на їхніх літаках Су.

– Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань разом з іранськими пілотами та техніками, які навчатимуться використанню та ремонту російських літаків Су-35, – припускають американські аналітики.

В ISW також звернули увагу на те, що цей факт збігається з нещодавньою інформацією про те, що Тегеран і Москва хочуть розширити авіаційну співпрацю.

Зараз дивляться

На початку липня радник США із національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує поставити Росії бойові безпілотники.

Але після цієї заяви очільник МЗС Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заперечив постачання Тегераном озброєння Російській Федерації.

Джерело: ISW