Вересень, 23 в 19:30

У рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 млн громадян.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на співрозмовника, близького до одного з федеральних міністерств.

Зазначається, що у Москві хочуть мобілізувати до 16 тис. людей, а в Петербурзі збираються закликати на війну близько 3,2 тис. осіб.

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З обласних центрів керівництво РФ рекомендувало мобілізувати по мінімуму.

– Йдуть по сільських районах, там немає ЗМІ, опозиції і більше підтримки (війни -Ред.), – заявив співрозмовник.

Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. За офіційними даними, агресор планує призвати до армії “300 тис. резервістів”.

Однак ЗМІ повідомляли, що засекречений пункт указу російського диктатора про мобілізацію дозволить призвати мільйон росіян.

У Росії рішення Путіна про мобілізацію викликало паніку та невдоволення серед громадян, у багатьох районах і містах розпочалися масові протести.

Фото: Головне управління розвідки