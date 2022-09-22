Зазначається, що спочатку весь текст указу про мобілізацію хотіли засекретити, проте пізніше у Кремлі вирішили занести під гриф “для службового користування” лише пункт про чисельність мобілізованих.

Про це повідомило видання Нова газета. Європа з посиланням на джерела в адміністрації Путіна.

Засекречений сьомий пункт указу глави Кремля Володимира Путіна містить інформацію, яка дозволить мобілізувати на військову службу мільйон громадян РФ.

– Цифру кілька разів виправляли, і зрештою зупинилися на мільйоні, – сказав співрозмовник газети.

Журналісти намагалися уточнити цю інформацію та зв’язатися з органами виконавчої влади, які отримують доступ до цих даних.

Джерела у кількох російських міністерствах заявили, що не можуть побачити повний текст документа. Сьомий пункт указу Путіна також не можна переглянути через МЕДО (систему міжвідомчого документообігу).

– Гриф “для службового користування” є першим, найвищим рівнем категорованих документів, згідно із законодавством Росії, – йдеться у матеріалі.

За розголошення інформації з таким грифом, на відміну від “секретних” та “цілком секретних” документів, настає лише дисциплінарна чи адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін під час звернення до громадян оголосив про часткову мобілізацію у країні-агресорі.

Згодом указ про мобілізацію з’явився на сайті Кремля, однак 7-й пункт указу російське керівництво приховало.

Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, інформація у цій главі пов’язана з кількістю мобілізованих. Він також навів слова міністра оборони Сергія Шойгу, який сказав, що йдеться нібито про 300 тис. людей.

Проте деякі росЗМІ зазначали, що у документі вказується не кількість людей, які підлягають мобілізації, а регіони РФ, де має бути забезпечений призов.