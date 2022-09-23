Вересень, 23 в 15:44

У Росії вже вичерпався ресурс тих, хто добровільно хотів воювати проти України. Тож тепер Кремль перейшов до іншого етапу та оголосив часткову мобілізацію.

Про це розповів в інтерв’ю Радіо НВ секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Він нагадав, що країна-агресор так і не змогла набрати достатню кількість “добровольців” на війну.

– Є чітке розуміння: ті, хто мав бажання піти воювати проти нашої країни, вони цей ресурс уже повністю вичерпали. Звертаю увагу, що так звані “добровольчі батальйони” вони вже формують три-чотири місяці, куди запрошують за величезні гроші йти вбивати. Але вони не змогли, – зазначив секретар РНБО.

Він уточнив, що тоді РФ перейшла до другого етапу: вербування на війну ув’язнених у колоніях. Але й там охочих воювати виявилося не так багато попри те, що їм пообіцяли амністію та гроші.

Зараз дивляться

– Вони перейшли до іншого етапу. Зараз оголосили так звану часткову мобілізацію. Спочатку сказали 300 тис., потім — мільйон. Ми розуміємо, про що йдеться і про кого йдеться, – додав Данілов.

Він нагадав, що анонсовані міноборони РФ “300 тис. резервістів” ще потрібно одягнути, озброїти та підготувати. Тобто за один день відправити мобілізованих на війну неможливо, просто вручивши їм повістку на вулиці чи в метро.

А скільки агресор насправді зможе мобілізувати – 100 тис., 300 тис. чи мільйон – ще потрібно дивитися.

Секретар РНБО запевнив, що керівництво України слідкує за подіями, які відбуваються в РФ, щодня отримує дані від розвідок. Ці питання обговорюються й на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача, які відбуваються двічі-тричі на тиждень.

– Зробити заяву про 300 тис., зараз витік інформації, що їх буде мільйон, – це для чого? Для того, щоби нас залякати чи як? Ми вже лякані після 24 лютого. Уже не знаю, що має статися, аби вони могли нас якось налякати, нашу армію, наше суспільство, – додав Данілов.

Він наголосив, що завдання Збройних сил України залишається незмінним: щодня знищувати ворога та звільняти українські території. І воно не змінювалося з першого дня повномасштабної війни.

– Задачі ЗСУ, починаючи з 24 лютого, кожного дня перемелювати і перемелювати цю орду, яка насунулася на нашу країну… Коли почалася гаряча фаза великої війни 24 лютого, інших завдань у наших Збройних сил, усього нашого сектору безпеки та оборони не існує. І не буде існувати до того часу, поки ми останнього рашиста не викинемо з нашої землі, – повідомив Данілов.

Як відомо, 21 вересня глава РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. За офіційними даними, агресор планує призвати до армії “300 тис. резервістів”. Однак ЗМІ повідомляли, що засекречений пункт указу російського диктатора про мобілізацію дозволить призвати мільйон росіян.

Президент України Володимир Зеленський уже наголосив, що будь-які погрози Кремля не змусять нашу країну відмовитися від звільнення своїх територій.