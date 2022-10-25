Жовтень, 25 в 19:11

Росія зіткнеться з наслідками незалежно від того, чи застосує вона так звану “брудну бомбу” або будь-яку іншу ядерну зброю.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Вашингтон та інші західні країни звинувачують президента Росії Володимира Путіна в намірі підвищити ескалацію в російсько-українській війні під приводом того, що Москва вважає, що Київ застосує “брудну бомбу” – пристрій, начинений ядерним матеріалом.

Зараз дивляться

– Це, звичайно, буде ще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якщо він застосує так звану “брудну бомбу”. Росія матиме наслідки незалежно від того, чи використовує вона “брудну бомбу”, чи ядерну бомбу. Ми дуже чітко заявили про це, – сказав Прайс журналістам.

Він додав, що важливо, щоб Москва знала про “глибокий характер наслідків”, які спіткають країну в разі застосування ядерної зброї.

Нед Прайс не став уточнювати, про які наслідки йдеться, і не сказав, чи будуть вони відрізнятися залежно від типу зброї.

Представник Держдепу сказав, що Сполучені Штати не бачили жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але занепокоєння з приводу можливого застосування “брудної бомби” було спричинене попередженнями російських офіційних осіб про те, що Україна готується застосувати таку бомбу.

– Ми знаємо послужний список Кремля, коли справа доходить до такого роду заяв. Це, звичайно, є передумовою, на якій ґрунтується наша стурбованість, – сказав Прайс.

Прайс додав, що Сполучені Штати наразі не бачать причин для коригування свого ядерного позиціювання.

Раніше очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони кількох країн НАТО у розмові з якими стверджував, що Україна нібито готується застосувати “брудну бомбу”, що являє собою суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів.

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що твердження Росії, що Україна начебто збирається застосувати “брудну бомбу” на власній території, є абсурдними.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), заяви Шойгу покликані уповільнити або призупинити військову допомогу Україні з боку Заходу.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився направити в Україну експертів для перевірки об’єктів, на яких, за твердженням РФ, нібито відбувається розробка “брудної бомби”.