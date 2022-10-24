Шойгу заговорив про “брудну бомбу”, бо РФ втрачає Херсон – ISW

Жовтень, 24 в 10:37

Кремль навряд чи готує неминучий бомбовий удар під фальшивим прапором.

Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна буцімто готує атаку з використанням “брудної бомби” – звичайної вибухівки, просоченої радіоактивним матеріалом, що не є ядерною зброєю.

Американські фахівці вважають, що заяви Шойгу покликані уповільнити або призупинити військову допомогу Україні з боку Заходу та, можливо, послабити НАТО.

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А все тому, що Росія продовжує зазнавати невдач на фронті і вже до кінця року може втратити західну частину Херсону.

– Заява Шойгу узгоджується з давньою інформаційною кампанією Росії, тому що Кремль ще з перших днів вторгнення до України в лютому неодноразово заявляв, що західні держави нібито допоможуть Україні із застосуванням зброї масового знищення під фальшивим прапором, – нагадують в ISW.

Таким чином в Інституті вивчення війни вважають, що заяви міністра оборони РФ не свідчать про те, що Росія готується застосувати в Україні нестратегічну ядерну зброю.

– Ядерний терористичний напад на один або кілька великих населених пунктів України чи критичну інфраструктуру навряд чи змусить Україну або Захід здатися, тому що український уряд і український народ неодноразово демонстрували свою волю продовжувати боротьбу, – стверджують американські аналітики.

Тим паче, додають в ISW, Заходу буде дуже складно здатися перед таким викликом, адже капітуляція створить прецедент.

Нагадаємо, що 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку телефонних розмов із представниками Франції, Туреччини, Великої Британії та США, щоб звинуватити Україну в підготовці провокацій із застосуванням “брудної бомби“.

Україна заяви РФ спростувала. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ часто звинувачує інших у тому, що сама планує здійснити.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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