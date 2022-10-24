Жовтень, 24 в 19:31

Твердження Росії, що Україна начебто збирається застосувати “брудну бомбу” на власній території, є абсурдними.

Про це заявив в інтерв’ю виданню Politico генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він попередив, що країна-агресор не повинна використовувати брехливі заяви як привід для ескалації повномасштабної війни проти України.

Зараз дивляться

– Твердження про те, що Україна готується застосувати “брудні бомби” на українській території, є абсурдними, – наголосив Столтенберг.

Він додав, що заявляти про можливе використання Україною “брудної бомби” на території, за звільнення якої вона так завзято бореться, абсурдно.

За словами Столтенберга, в НАТО занепокоєні тим, що риторика РФ може бути частиною її давньої моделі поведінки. Йдеться про те, що країна-агресор зазвичай звинувачує інших у злочинах, які планує здійснити сама.

– Що нас турбує, так це те, що це частина моделі, яку ми бачили раніше від Росії – в Сирії, а також на початку війни або безпосередньо перед початком війни в лютому. І це те, що Росія звинувачує інших у тому, що вона має намір зробити сама. Росія не повинна використовувати ці фальшиві звинувачення або твердження як привід для подальшої ескалації війни проти України, – заявив генсек НАТО.

Як відомо, днями міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони кількох країн НАТО: США, Великої Британії, Франції та Туреччини. Він стверджував, що Україна начебто готується застосувати так звану “брудну бомбу”. Це суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів.

США, Велика Британія і Франція спільно відкинули ці брехливі заяви та назвали їх приводом для ескалації у війні.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), заяви Шойгу покликані уповільнити або призупинити військову допомогу Україні з боку Заходу.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився направити в Україну експертів для перевірки об’єктів, на яких, за твердженням РФ, нібито відбувається розробка “брудної бомби”.