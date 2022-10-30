Пріоритетом ПВК Вагнера стала кількість, а не на якість – британська розвідка

Жовтень, 30 в 10:20

Війна Росії проти України суттєво змінила стандарти приватної військової компанії Вагнера.

У розвідці Міноборони Великої Британії не залишили поза увагою той факт, що компанія вербує засуджених, хворих на ВІЛ і гепатит С.

Хоча ще до повномасштабного вторгнення до України, нагадують в оборонному відомстві, ПВК Вагнера мала відносно високі стандарти набору до своїх лав.

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Зокрема, стати вагнерівцями могли хіба колишні професійні російські військові.

– Набір ув’язнених із серйозними медичними проблемами підтверджує, що тепер пріоритетом ПВК Вагнера стала кількість, а не досвід чи якість, – наголошують на різких змінах у британській розвідці.

Водночас в британському оборонному відомстві є припущення, навіщо власникові компанії Євгену Пригожину вербувати засуджених.

Не виключено, що значну кількість новобранців, яких Пригожин розшукав у колоніях, спершу можуть залучити до будівництва 200-кілометрової лінії оборони на Сході України, яку називають “лінією Вагнера”.

Ці роботи, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, потребують значної кількості робочої сили.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Головному управлінні розвідки України повідомили, що ПВК Вагнера почала масово набирати для участі у війні проти України хворих в’язнів із російських тюрем.

Зокрема, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області мобілізували понад сотню в’язнів із підтвердженим ВІЛ або гепатитом С.

Для маркування інфікованих бойовиків командування вагнерівців змушує хворих на ВІЛ носити на руці червоні браслети, а хворих на гепатит – білі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 249-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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