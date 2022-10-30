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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Вихід Росії зі зернової угоди та вибухи у Севастополі: що відбувається на 249-й день війни (онлайн)

Вихід Росії зі зернової угоди та вибухи у Севастополі: що відбувається на 249-й день війни (онлайн)

Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації “зернової угоди”. В МЗС України назвали цю заяву курсом Росії на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки. Президент Зеленський заявив, що РФ ухвалила це рішення ще у вересні.

Перед цим у Севастопольській бухті пролунали вибухи. В Міноборони РФ заявили про атаку українських дронів та повідомила про пошкодження тральника Іван Голубцов та бухти. У Києві звинувачення не коментували.

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00:35 - 30 жовтня

У адміністрації президента США вважають, що рішення Росії призупинити участь в угоді з експорту зерна за посередництва Організації Об’єднаних Націй “перетворює продовольство на зброю”.

Про це 29 жовтня заявила прессекретар Ради національної безпеки США Адріенна Уотсон.

– Будь-які розмови Росії про зрив цього критично важливого експорту зерна по суті є заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати, – сказала вона.

Уотсон додала, що Росія намагається перетворити продовольство на зброю.

– Росія знову намагається використати розпочату нею війну як привід для перетворення продовольства на зброю, що безпосередньо впливає на нужденні країни та світові ціни на продовольство, а також загострює і без того жахливі гуманітарні кризи та відсутність продовольчої безпеки, – йдеться у заяві.

Вона назвала той прогрес, який був досягнутий в період роботи чорноморського зернового коридору “величезним успіхом”, тому він має бути продовжений.

Джерело: CNN

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