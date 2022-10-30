Вихід Росії зі зернової угоди та вибухи у Севастополі: що відбувається на 249-й день війни (онлайн)

Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації “зернової угоди”. В МЗС України назвали цю заяву курсом Росії на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки. Президент Зеленський заявив, що РФ ухвалила це рішення ще у вересні.

Перед цим у Севастопольській бухті пролунали вибухи. В Міноборони РФ заявили про атаку українських дронів та повідомила про пошкодження тральника Іван Голубцов та бухти. У Києві звинувачення не коментували.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Херсон можуть звільнити до кінця листопада.

Росія та Україна провели новий обмін полоненими. В Україну повернулося 50 військових та двоє цивільних.

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