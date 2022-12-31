Вероятно, ракета: у Волгоградській області РФ впали металеві уламки на будинки

Грудень, 31 в 17:46

На території Росії у Волгоградській області на житлові будинки впали металеві уламки невідомого походження, повідомляють іноземні видання. Це можуть бути уламки від російської ракети, яка не долетіла до України.

Очільник Жирновського району Волгоградської області повідомив, що у селищі Ліньово на два житлових будинки впали “металеві уламки – частини невстановленого об’єкта”.

У соціальних мережах люди почали поширювати відео потрапляння уламків і подальшого спалаху вогню. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Російські видання зазначають, що це може бути ракета, яка не долетіла до України. Металеві предмети – ймовірно, фрагменти випущених по українських містах ракет – падають у Волгоградській області вже щонайменше втретє за цей місяць.