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Факти / Світ / Росія

Одразу у кількох районах Бєлгородської області пролунали гучні вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

25 лютого вдень у Бєлгородській області РФ прогриміли потужні вибухи.

Як повідомляють місцеві жителі, звуки гучної “бавовни” було чути у кількох районах регіону.

За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи чули жителі Шебекинського міського округу, Волоконовського району та селища Розумне.

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Місцева влада поки не коментувала інциденти. Також поки що не зрозуміло, які причини вибухів.

Нагадаємо, що у четвер, 23 лютого, у російській Бєлгородській області впав літак Міноборони РФ.

А у неділю, 5 лютого, у Бєлгороді пролунав вибух, після чого здійнявся стовп диму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 367-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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