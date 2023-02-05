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Факти / Світ / Росія

У російському Бєлгороді пролунав вибух і здійнявся стовп диму

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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вибух, дим, Бєлгород

У неділю, 5 лютого, у російському Бєлгороді пролунав вибух, після чого здійнявся стовп диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, офіційного підтвердження наразі не було.

Зазначається, що вибух пролунав близько 13:00. Він був настільки потужним, що на автомобілях спрацювала сигналізація.

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Нагадаємо, що у ніч на 4 лютого в селищі Борисівка Бєлгородської області РФ виникла масштабна пожежа на нафтобазі.

Вогонь перекинувся і на Борисівський завод мостових металоконструкцій. Саме на ньому виготовляли металоконструкції для будівництва Кримського мосту через Керченську протоку.

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