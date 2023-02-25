Перші Leopard 2 приїхали до Україну та санкції ЄС проти Росії: що відбувається на 367-й день війни (онлайн)
ЄС погодив 10-й пакет санкцій проти Росії, повідомив журналіст Радіо Свобода.
Президент Володимир Зеленський дав пресконференцію, де розповів про трибунал над Росією, Китай та Крим.
США оголосили новий пакет допомоги Україні на $10 млрд, які мають забезпечити фінансову та енергетичну допомогу;
З Польщі до України прибули перші танки Leopard 2.
Володимир Зеленський заявив, що хотів би зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
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