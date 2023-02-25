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Протягом 2023 року Збройні сили України звільнять Маріуполь.

Про це сказав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова, що присвячений до роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Він розповів, як на день Святого Миколая один з хлопчиків запитав в нього щодо звільнення Маріуполя.