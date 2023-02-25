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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Перші Leopard 2 приїхали до Україну та санкції ЄС проти Росії: що відбувається на 367-й день війни (онлайн)

Перші Leopard 2 приїхали до Україну та санкції ЄС проти Росії: що відбувається на 367-й день війни (онлайн)

ЄС погодив 10-й пакет санкцій проти Росії, повідомив журналіст Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський дав пресконференцію, де розповів про трибунал над Росією, Китай та Крим.

США оголосили новий пакет допомоги Україні на $10 млрд, які мають забезпечити фінансову та енергетичну допомогу;

З Польщі до України прибули перші танки Leopard 2.

Володимир Зеленський заявив, що хотів би зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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01:53 - 25 лютого

Протягом 2023 року Збройні сили України звільнять Маріуполь.

Про це сказав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова, що присвячений до роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Він розповів, як на день Святого Миколая один з хлопчиків запитав в нього щодо звільнення Маріуполя.

– На День Святого Миколая, прям біля цього столу, хлопчина чотирьох років, Ілля його звали. Він мене взяв за руку та відвів. Він каже: “Нагніться, я вам дещо на вушко скажу: ми точно повернемося в Маріуполь?”. Я говорю: “Так”. Він каже: “А коли?”. Я кажу: “В цьому році”. Це надихає, – сказав Залужний.

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01:30 - 25 лютого

Для повного захисту українського неба від атак росіян необхідно понад сто зенітних ракетних комплексів (ЗРК).

Про це розповів командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова.

– Щоб захистити всю державу, потрібно більше 100 ЗРК. Це завдання не одного року, – сказав Олещук.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже справді отримала від союзників “непогану кількість” систем протиповітряної оборони.

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