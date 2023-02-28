На борту було 9 людей. Під російським Мурманськом розбився вертоліт

Лютий, 28 в 15:51

У Росії неподалік Мурманська розбився вертоліт Мі-8. На борту гвинтокрила було дев’ять осіб.

Про це повідомляють росЗМІ.

– Надійшло повідомлення про жорстку посадку гелікоптера, що прямував рейсом село Краснощілля – село Ловозеро. На борту, попередньо, перебували дев’ять осіб, з яких троє – члени екіпажу, – повідомили у МНС РФ.

Зазначено, що мінімум четверо осіб отримали травми.

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За попередніми даними, перед катастрофою гелікоптер потрапив у сніговий вихор.

Вночі 28 лютого на території нафтобази Роснафти в російському Туапсе прогриміли вибухи і сталася пожежа.

Також сьогодні, 28 лютого, аеропорт Санкт-Петербурга Пулково закривали через невідомий літальний об’єкт у небі.

Фото: МНС РФ