На борту було 9 людей. Під російським Мурманськом розбився вертоліт
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У Росії неподалік Мурманська розбився вертоліт Мі-8. На борту гвинтокрила було дев’ять осіб.
Про це повідомляють росЗМІ.
– Надійшло повідомлення про жорстку посадку гелікоптера, що прямував рейсом село Краснощілля – село Ловозеро. На борту, попередньо, перебували дев’ять осіб, з яких троє – члени екіпажу, – повідомили у МНС РФ.
Зазначено, що мінімум четверо осіб отримали травми.
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За попередніми даними, перед катастрофою гелікоптер потрапив у сніговий вихор.
Вночі 28 лютого на території нафтобази Роснафти в російському Туапсе прогриміли вибухи і сталася пожежа.
Також сьогодні, 28 лютого, аеропорт Санкт-Петербурга Пулково закривали через невідомий літальний об’єкт у небі.
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Фото: МНС РФ