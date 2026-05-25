Уночі та зранку 25 травня Росія продовжила атаки на українські міста та регіони. Під ударами опинилися Чернігів, Запоріжжя, Богодухів Харківської області та Дніпропетровська область. Є постраждалі.

Україна ініціювала скликання Радбезу ООН та засідання ОБСЄ після масованої атаки на Київ 24 травня.

Вибухи в Чернігові

25 травня після 03:00 пролунали вибухи в Чернігові.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух БпЛА у напрямку міста.

У Чернігові триває повітряна тривога у зв’язку з загрозою застосування ударних дронів.

Атака на Запоріжжя

Уночі 25 травня російська армія здійснила атаку на Запоріжжя.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару дроном спалахнув автомобіль.

За його словами, минулося без постраждалих.

Атака на Богодухів Харківської області

Уночі 24 травня російські війська здійснили атаку на Богодухів Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог вдарив по місту безпілотниками.

Унаслідок атаки на Богодухів троє людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 5-річна дівчинка.

Їм надається медична допомога.

Атака на Дніпропетровську область

Уночі 25 травня російська армія атакувала безпілотниками та артилерією три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, удар прийшовся по Нікопольщині, Синельниківському району та Криворіжжю.

Зокрема, під атакою опинились Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

Унаслідок ворожої атаки на Нікопольщину пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також господарська споруда. Постраждав 35-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Межівській громаді Синельниківського району понівечена оселя.

Також зафіксовано пожежі в місті Апостолове, що на Криворіжжі. Пошкоджені автівки та інфраструктура.

Скликання Радбезу ООН через атаку на Київ

Після нічної атаки на Київ 24 травня глава МЗС Андрій Сибіга доручив українським місіям при міжнародних організаціях негайно ініціювати термінове засідання Ради Безпеки ООН, а також спільне засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

За словами Сибіги, відповідні структури мають надати адекватну та рішучу відповідь Росії, яка намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільних жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.

