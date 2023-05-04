Удар БПЛА по Кремлю, ймовірно, організувала сама Росія: ISW назвав ознаки

Росія, ймовірно, сама інсценувала атаку на Кремль, намагаючись посилити внутрішню підтримку війни і створити умови для ширшої мобілізації суспільства.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, аналітики назвали кілька ознак того, що теракт був внутрішньо організований і цілеспрямовано інсценований.

По-перше, російська влада нещодавно вжила заходів для посилення внутрішньої протиповітряної оборони, зокрема і у Москві, тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники змогли б прорватися крізь численні шари ППО і підірватися або бути збитими прямо над серцем Кремля таким чином, щоб отримати ефектні кадри, які можна було б добре зняти на камеру.

Геолокаційні знімки, зроблені в січні 2023 року, показують, що російська влада розмістила системи ППО Панцир поблизу Москви, щоб створити кола протиповітряної оборони навколо міста. Удар, який не змогли виявити і знищити такими засобами протиповітряної оборони, націлений на таку важливу ціль, як Кремль, став би “значним соромом для Росії”.

По-друге, негайна, послідовна і скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що атака була внутрішньо підготовлена таким чином, що її політичні наслідки переважали над конфузом. Кремль негайно звинуватив Україну в проведенні терористичної атаки, і російська офіційна реакція швидко згуртувалася навколо цього звинувачення.

– Якби атака безпілотника не була внутрішньо інсценованою, вона стала б несподіванкою. Дуже ймовірно, що офіційна реакція Росії спочатку була б набагато більш неорганізованою. Кремль, зокрема, не зміг сформувати своєчасну та послідовну інформаційну відповідь на інші військові приниження, що сталися не з його вини, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у ISW зазначають, що Росія могла інсценувати атаку незадовго до свята Дня Перемоги 9 травня, щоб представити війну як екзистенційну для своєї внутрішньої аудиторії. Так, Кремль може використати інцидент для виправдання скасування або подальшого обмеження святкування 9 травня, що, ймовірно, посилить інформаційні зусилля, спрямовані на те, щоб представити війну проти України як таку, що безпосередньо загрожує російському святкуванню шанованих історичних подій.

Аналітики також додали, що, можливо, Кремль планує провести інші операції під чужими прапорами та посилити дезінформацію напередодні українського контрнаступу, щоб збільшити внутрішню підтримку війни.

3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що офіційний Київ не має інформації щодо так званих нічних атак на Кремль у Москві.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.