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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Міноборони РФ підтвердили ліквідацію двох своїх полковників

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

14 травня в Міноборони РФ підтвердили ліквідацію двох полковників.

Таким чином Збройні сили України знищили командира 4 мотострілецької бригади полковника В’ячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євгена Бровка.

За даними Міноборони РФ, В’ячеслав Макаров, перебуваючи на передовій, особисто керував боєм.

Під час відбиття третьої атаки командира бригади було тяжко поранено. Окупант загинув під час евакуації з поля бою.

Євген Бровко керував діями особового складу на іншій ділянці фронту.

Полковник загинув від численних поранень під час відбиття однієї з атак.

Нагадаємо, що напередодні український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан за позивним Штірліц повідомляв про удар ЗСУ по командному пункту російських військ у Кліщіївці Бахмутського району.

За його словами, після удару ЗСУ російські загарбники зазнали втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 445-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони РФ

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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