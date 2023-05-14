Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни
Наслідки атаки Росією Тернополя: поранено двоє цивільних
У Тернополі в результаті атаки РФ поранено двоє цивільних громадян. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.
Про це повідомила Тернопільська ОВА.
Загорання ще не ліквідовано повністю.
У Херсонській області окупанти забирають у жителів катери
На тимчасово окупованій території Херсонської області військові Російської Федерації відбирають катери у місцевих жителів.
Про це повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, водні катери передають для користування Збройних сил РФ.
– Днями росіяни провели катери “офіційно” і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС РФ, – зазначив речник ОК Південь.
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пізно ввечері гучно.
Відбувся запуск ракет (С-300) з БНР у бік Харківщини.
Вибухи у Тернополі: під атакою промзона
У Тернополі після атаки РФ загорілася нежитлова будівля, а на місці працюють рятувальники, повідомив мер Сергій Надал.