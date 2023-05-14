Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна Live
Live
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни

Ключові події
00:08
У Харкові пролунали вибухи
00:02
Вибухи у Тернополі: під атакою промзона
Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни
14 Травня, 0:28

Наслідки атаки Росією Тернополя: поранено двоє цивільних

У Тернополі в результаті атаки РФ поранено двоє цивільних громадян. Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

Про це повідомила Тернопільська ОВА.

Загорання ще не ліквідовано повністю.

14 Травня, 0:20

У Херсонській області окупанти забирають у жителів катери

На тимчасово окупованій території Херсонської області військові Російської Федерації відбирають катери у місцевих жителів.

Про це повідомив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, водні катери передають для користування Збройних сил РФ.

– Днями росіяни провели катери “офіційно” і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС РФ, – зазначив речник ОК Південь.

14 Травня, 0:08

У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пізно ввечері гучно.

Відбувся запуск ракет (С-300) з БНР у бік Харківщини.

14 Травня, 0:02

Вибухи у Тернополі: під атакою промзона

У Тернополі після атаки РФ загорілася нежитлова будівля, а на місці працюють рятувальники, повідомив мер Сергій Надал.

Війна в Україні, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 13.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни
Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити
Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни
Відео
Економіка
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня

Нардеп розповів, на скільки зростуть платіжки українців за електроенергію.

Марта Бондаренко
Конкурентів немає: чому дрони Switchblade є кращими у своїй категорії
Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни
Програма єВідновлення: як працює і хто має право подати заявку
Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни
Українська система ППО: як працює та чого їй не вистачає
мобільні групи ППО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Вибухи на Київщині та обстріл Тернополя: що відбувається на 445-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь